В России создали самое большое генеалогическое древо

На платформе крупнейшего сервиса по сохранению памяти в цифровой среде «Код Памяти» появилось самое большое «Генеалогическое древо» из 1 тысячи персон. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

По данным платформы, на данный момент пользователи собрали около 10 тыс. генеалогических древ, которые состоят из 330 тыс. личностей. Самое крупное на сегодняшний день насчитывает 1000 персоналий, и это еще не финальная цифра.

Каждый месяц на бесплатном сервисе прибавляется 900 генеалогических древ.

Проект «Кода Памяти» — «Генеалогическое древо» — заменил платформу MyHeritage, которая ушла из России в 2022 году.

В будущем «Код Памяти» планирует интегрировать открытые цифровые архивы в сервис. Также сервис развивает услугу создания «Страниц Памяти» с новым AI ботом и функцией раскрашивания черно-белых фотографий и улучшения качества старых снимков.

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