Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России создали самое большое генеалогическое древо

На российской платформе создали самое большое генеалогическое древо на 1000 персон

close
Shutterstock

На платформе крупнейшего сервиса по сохранению памяти в цифровой среде «Код Памяти» появилось самое большое «Генеалогическое древо» из 1 тысячи персон. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

По данным платформы, на данный момент пользователи собрали около 10 тыс. генеалогических древ, которые состоят из 330 тыс. личностей. Самое крупное на сегодняшний день насчитывает 1000 персоналий, и это еще не финальная цифра.

Каждый месяц на бесплатном сервисе прибавляется 900 генеалогических древ.

Проект «Кода Памяти» — «Генеалогическое древо» — заменил платформу MyHeritage, которая ушла из России в 2022 году.

В будущем «Код Памяти» планирует интегрировать открытые цифровые архивы в сервис. Также сервис развивает услугу создания «Страниц Памяти» с новым AI ботом и функцией раскрашивания черно-белых фотографий и улучшения качества старых снимков.

Ранее россиянам рассказали, как найти данные о подвигах родственников-участников ВОВ.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами