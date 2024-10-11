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В Иркутской области при загадочных обстоятельствах разбилась плита с именами героев ВОВ

Под Тайшетом разбилась недавно установленная плита с именами героев ВОВ

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Global Look Press

В Тайшетском районе Иркутской области местные власти начали расследование инцидента, в результате которого недавно установленная плита с именами героев Великой Отечественной войны разбилась. Об этом сообщает издание «Тайшет 24».

По словам главы муниципального образования Ларисы Агаповой, все произошло в ночь на 10 октября в деревне Тимирязева. Собеседница издания отметила, что мемориальную плиту установили совсем недавно, на 12 октября было назначено ее официальное открытие.

На плиту и облагораживание прилегающей территории было потрачено полмиллиона из областного бюджета. Представитель компании, занимавшейся установкой мемориала, уже заявил, что ветер не мог снести плиту. Агапова также исключила версию с вандализмом.

«Не верю я, что наши люди могли сделать такое. С таким трудом нам все это далось. Своими же руками помогали устанавливать и благоустраивать это памятное место», — подчеркнула собеседница СМИ.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Братске мигрант забрался на памятник жертвам Великой Отечественной войны.

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