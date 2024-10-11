В сыктывкарском техникуме произошел пожар

В Кооперативном техникуме в Сыктывкаре произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что была проведена экстренная эвакуация, за помощью к медикам обратились семь человек. В момент пожара они находились в раздевалке и надышались дымом. Предварительно, причиной пожара стал скачок напряжения, загорелся электрощиток.

10 октября в школе Екатеринбурга дети и педагоги вышли на улицу из-за пожарной тревоги. Инцидент произошел в школе на улице Куйбышева. По данным сотрудников ведомства, в учреждении сработала пожарная сигнализация.

Причиной стало короткое замыкание электропроводки в тренерской на втором этаже. После этого пожара не произошло, но система оповещения сработала и 706 человек самостоятельно эвакуировались из помещений.

Специалисты оперативно приехали на место, всего на вызове были 38 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. После того как они проверили помещения, специалисты уехали.

Ранее в Красноярском крае ребенок устроил пожар в доме и не смог спастись.