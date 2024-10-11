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Психиатр объяснила, как справиться с тревожностью и избеганием в отношениях

Психиатр Генварская: специалист поможет справиться с тревожностью в отношениях

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Людям, которые сталкиваются с тревожностью и избеганием в отношениях, следует обратиться к специалисту. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-психиатр Диана Генварская.

«Самостоятельно распознать у себя этот тип привязанности сложно. Профессионал поможет выявить причины и предложит пути преодоления страхов», — сказала она.

По ее словам, есть методы, которые помогут самостоятельно облегчить состояние. Так, она рекомендует постараться открыться миру и настроиться на получение как позитивного, так и негативного опыта. Кроме того, важно учиться выражать свои эмоции и потребности, осознать свои страхи и научиться доверять окружающим.

До этого Диана Генварская говорила, что переменчивое поведение человека может сигнализировать о том, что у человека тревожно-избегающий тип привязанности. По ее словам, данный тип привязанности в целом проявляется в двойственности поведения, когда человек сначала может быть открытым и готовым к эмоциональному контакту, однако после — вести себя холодно и отстраненно.

Ранее психолог рассказала о типах привязанностей и об их влиянии на отношения.

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