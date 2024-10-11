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Расстрелявший супружескую пару в Подмосковье мог быть влюблен в жертву

SHOT: расстрелявший супружескую пару в Подмосковье мог быть влюблен в жертву

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ГСУ СК по Московской области

Стрелявший в супружескую пару 52-летний мужчина в подмосковном Долгопрудном мог быть влюблен в потерпевшую и преследовать ее. Такую версию рассматривают следователи, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Напавший на Вершковых Алексей Воробьев был с детства знаком с обоими супругами, рассказали родственники пары. Они также утверждают, что агрессор как минимум четыре года преследовал пару и уже один раз нападал на мужчину на парковке: ударил его по голове, когда тот вернулся в машину за забытыми в салоне сигаретами.

Следственный отдел СК РФ по городу Мытищи возбудил уголовное дело по статье по факту покушения на убийство 40-летней жительницы Московской области и убийства ее мужа. Все произошло 11 октября у лесополосы в микрорайоне Шереметьевский. Мужчина произвел в сторону соседей, гулявших с собакой, не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия. Потерпевший погиб на месте, его жена получила ранение, но смогла скрыться в лесу. Женщина находится в больнице.

В официальном сообщении СК говорится, что мотивом нападения на соседей мог стать конфликт из-за парковочного места. Позже тело нападавшего нашли недалеко от места преступления.

Ранее россиянин поссорился с сожительницей, сжег дом ее матери и получил 19 лет колонии.

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