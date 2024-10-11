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Треть россиян планируют интегрировать ИИ в свою работу в ближайшие годы

Rambler&Co: 19% россиян активно используют ИИ в своей работе

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Unsplash

Практически каждый пятый (19%) россиянин активно использует искусственный интеллект (ИИ) в своей работе, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и компании АО «Деловая среда».

Также 26% респондентов используют ИИ не на полную мощность, 25% пока не используют ИИ, но хотят сделать это в будущем, а 30% заявили, что не видят необходимости внедрять ИИ в свою работу.

Что касается применения ИИ, 38% опрошенных рассказали, что ИИ в их компаниях применяется для анализа данных, 20% — для автоматизации процессов, 19% — для отслеживания трендов, 11% — для рекламы, 9% — обслуживание клиентов с помощью чат-ботов, а 3% — прогнозирование спроса.

Как отметил глава АО «Деловая среда» Алексей Грищенко, применение ИИ становится важным инструментом в бизнесе.

«Большинство опрошенных заняты в IT-сфере, и согласно данным нашего сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета, эта сфера в 2024 году остается в топ-10 самых популярных у предпринимателей», — сказал он.

Опрос показал, что 34% респондентов называют оптимизацию бизнес-процессов главным преимуществом применения ИИ, 33% — повышение производительности труда, а 17% — снижение затрат.

Опрос проходил на медиаресурсах Rambler&Co с 26 сентября по 3 октября. Всего в нем приняли участие 37 965 интернет-пользователей.

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