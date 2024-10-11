Раскрыто условие, при котором ураган «Милтон» мог дойти до России

Ураган «Милтон» уже вышел из тропической зоны и начал заметно ослабевать. На днях он должен сблизиться с другим ураганом, который пока находится на стадии тропического шторма. Если бы не этот ураган, то «Милотон» мог дойти до России, объяснила RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Пока опыта таких сближений двух сильных ураганов не было, поэтому как они будут взаимодействовать, на сегодня данных нет, отметила метеоролог. Но в любом случае России второй ураган сыграл на руку, так как он мог за счет тепла усилить Атлантический циклон, обострив его на атмосферных фронтах. Такие циклоны доходят как минимум до Мурманской области.

«Можно было бы сказать, что действительно порция тепла и влаги от бывшего урагана «Милтон» могла бы дойти и до северо-западных окраин Скандинавского полуострова или до Кольского полуострова», — объяснила Позднякова.

Если при встрече с другим ураганом «Милтон» будет окончательно подавлен, то он вообще никак не повлияет на территории России, заключила синоптик.

Напомним, в ночь на 10 октября на Флориду обрушился ураган «Милтон», его максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Число жертв стихии выросло до 14 человек.

Ранее мужчину нашли в океане в 48 км от берега на плывущем холодильнике после урагана «Милтон».