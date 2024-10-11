Открылась регистрация на форум и национальную премию «Дигория»

Организаторы объявили о начале приема заявок на VI всероссийский форум и IV национальную премию «Дигория», сообщает пресс-служба форума.

Как отметил руководитель федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров, работая с молодежью, необходимо понимать ее ценности и мировоззрение.

«Здесь должны применяться самые современные форматы и креативные подходы. Деятельность «Дигории» в этом смысле очень важна, потому что она занимается вопросами изучения ценностей современной молодежи», — сказал он.

Набор участников ведется по пяти направлениям: «Медиа и коммуникации», «Политическая экспертиза», «Политическая аналитика», «Социальные и креативные технологии» и «Политическое образование и гражданское просвещение».

Как рассказал руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев, в этом году форум больше ориентирован на достижение практических целей.

«Мы хотим увидеть инновационные подходы, креативные предложения для решения этих непростых задач. Именно поэтому и аудитория форума — более опытная и экспертная, средний возраст участников в последние годы составлял 27-28 лет», — отметил он.

В рамках форума участники смогут пройти диагностику личностного потенциала и оценку профессиональных компетенций.

Регистрация на форум продлится до 27 октября.

Также в рамках форума пройдет вручение IV национальной премии «Дигория». В премии представлено 3 номинации: «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации».