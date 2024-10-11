В Челябинске задержан замглавврача станции переливания крови за взятку

Заместителя главного врача областной станции переливания крови в Челябинске подозревают в получении взятки. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как полагают следователи, мужчина получил деньги за заключение договора на поставку оборудования, среди которого был и аппарат для разлива и запайки ампул. Сумма взятки не раскрывается.

Данные о произошедшем подтвердили в станции переливания крови.

«ГБУЗ ЧОСПК предоставило всю запрашиваемую документацию и доступ к иным материалам, способствующим установлению объективной истины по делу», — поделились представители организации.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на свои источники, замглавврача якобы получил взятку за общее покровительство предпринимателю, не за заключение конкретных договоров. За вознаграждение представитель станции подписал акты о вводе в эксплуатацию техники, которая устарела. Помимо этого, он помогал бизнесмену с получением контрактов.

Ранее замглавы отдела Центра «Э» в Челябинске арестовали по делу о взятке.