Россиянам объяснили, как выявить у себя депрессию

При желании можно самостоятельно выявить у себя депрессию по комплексу симптомов. Определить их удобнее всего с помощью шкалы Бека, объяснила психиатр, Общественного совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре-эксперте Минздрава РФ Надежда Соловьева в пресс-центре НСН.

Основные симптомы этого заболевания собраны в опроснике шкалы Бека, которую легко найти в сети. Более объективными способами считаются электроэнцефалограммы, объяснила психиатр.

«Если есть проблемная зона, идет рекомендация обращения к специалисту», -— подчеркнула она.

Идти к врачу за подтверждением диагноза следует, если у человека есть сомнения относительно своего состояния, что-то напоминает депрессию, есть тревожные симптомы, заключила Соловьева.

Ранее психиатр перечислила симптомы депрессии у мужчин и женщин.