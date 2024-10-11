В Москве вырастет минимальный размер пенсии

Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 25 850 руб. в следующем году. Об этом говорится на сайте мэра и правительства.

«Городскую доплату получают около двух миллионов московских пенсионеров», — отмечается в публикации.

Накануне эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих сообщила, что с 1 ноября в России повысят пенсии работникам угольной промышленности, членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также пенсионерам, которым исполнилось 80 лет в октябре. Эксперт уточнила, что пенсии для работников угольной промышленности и членов летных экипажей увеличат, если их рабочий стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

9 октября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что индексация пенсий россиян в 2025 году произойдет в автоматическом режиме, поэтому подавать дополнительные заявления не потребуется. Депутат уточнила, что выплаты изначально планировали повысить на 4,5%.

Ранее россияне рассказали о желаемом размере корпоративной пенсии.