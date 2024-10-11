Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности покушения на экс-чиновника в Подмосковье

«112»: пострадавший экс-чиновник Алихаджиев после покушения попал в реанимацию

Бывший заместитель председателя правительства Ингушетии Шерип Алихаджиев оказался в реанимации после покушения на него в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что в момент нападения Алихаджиев был дома один. Свидетелей событий нет. После того, как злоумышленник скрылся, Алихаджиев сумел позвонить супруге, которая ехала домой, а та оповестила родственников. На место происшествия приехала скорая, после прибытия врачей помощник депутата передвигался самостоятельно, однако в больнице стало понятно, что ему нужна срочная операция.

Он находится в реанимации, ему оказывают необходимую помощь. Родственники отмечают, что никаких угроз в последнее время ему не поступало.

Утром в пятницу, 11 октября, стало известно, что на бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева совершено покушение в элитном подмосковном поселке Лапино. Отмечалось, что злоумышленник дважды выстрелил в Алихаджиева и скрылся.

Алихаджиев был соратником бывшего президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, работал главой администрации Шалинского района. Занимал должности первого заместителя председателя Государственного совета Чечни, а позднее заместителя председателя правительства Ингушетии.

Ранее киллер ореховской ОПГ Леша Солдат попросил его освободить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами