Появились подробности покушения на экс-чиновника в Подмосковье

Бывший заместитель председателя правительства Ингушетии Шерип Алихаджиев оказался в реанимации после покушения на него в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что в момент нападения Алихаджиев был дома один. Свидетелей событий нет. После того, как злоумышленник скрылся, Алихаджиев сумел позвонить супруге, которая ехала домой, а та оповестила родственников. На место происшествия приехала скорая, после прибытия врачей помощник депутата передвигался самостоятельно, однако в больнице стало понятно, что ему нужна срочная операция.

Он находится в реанимации, ему оказывают необходимую помощь. Родственники отмечают, что никаких угроз в последнее время ему не поступало.

Утром в пятницу, 11 октября, стало известно, что на бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева совершено покушение в элитном подмосковном поселке Лапино. Отмечалось, что злоумышленник дважды выстрелил в Алихаджиева и скрылся.

Алихаджиев был соратником бывшего президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, работал главой администрации Шалинского района. Занимал должности первого заместителя председателя Государственного совета Чечни, а позднее заместителя председателя правительства Ингушетии.

Ранее киллер ореховской ОПГ Леша Солдат попросил его освободить.