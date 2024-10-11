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Риелтор объяснил, кому подойдут квартиры на первом этаже

Риелтор Пысин: квартиры на первом этаже подходят тем, кто хочет сэкономить

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Покупку квартиры на первом этаже следует рассмотреть тем, кто желает сэкономить. Можно почти без доплаты расширить жилплощадь. Об этом в беседе с РИАМО сообщил генеральный директор агентства недвижимости ЦДН (Центральный департамент недвижимости) Анатолий Пысин.

«Сложно однозначно ответить, так ли страшна жизнь в квартире на первом этаже и стоит ли рассматривать такие объекты для покупки. Если человек ограничен в бюджете, а сейчас такое время, когда ставки по ипотеке очень высоки и воспользоваться кредитом для решения жилищных проблем стало намного сложнее, то вполне можно рассмотреть жилье данного формата», — сказал эксперт.

Он добавил, что с учетом высоких цен на квартиры в Москве всегда найдется тот покупатель, которому важен бюджет, поэтому спрос на жилье на первом этаже всегда есть.

Эксперт по объективной оценке и продаже недвижимости Дмитрий Купина до этого назвал правила выбора квартиры на вторичном рынке.

Объект недвижимости, по его словам, важно увидеть воочию. На месте нужно обращать внимание на все детали: осмотреть дом, пройтись по этажам, оценить внешний вид подъезда, окон и входных дверей квартир.

Даже если дом понравился, но смущают некоторые моменты, например, грязный подъезд, то от покупки лучше отказаться. При визуальной оценке квартиры и дома плюсы всегда должны перевешивать минусы, подчеркнул специалист.

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