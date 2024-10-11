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Чиновники Забайкалья объяснили поступок губернатора Осипова с вытиранием пальца о женщину

Mash: чиновники Забайкалья заявили, что губернатор не вытирал палец о женщину

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Unsplash

Представители администрации объяснили, почему губернатор Забайкальского края Александр Осипов вытер палец о начальницу лесничества после того, как поковырялся в носу. Комментарий приводит Telegram-канал Mash.

По словам представителей администрации, они обсудили ситуацию с Осиповым. Он не помнил точно, что произошло, так как основной проблемой на месте оставался пожар, и внимание было сконцентрировано на нем.

Специалисты нашли полную версию видео, на котором губернатор сует палец в нос, затем этой же рукой гладит главу лесничества по куртке, после чего пытается развернуть ее, чтобы указать на что-то.

«Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять», — прокомментировал видео сам чиновник.

Он также добавил, что не хотел бы, чтобы эта история расстроила женщину. Сама глава лесничества от комментариев отказывается.

Ранее СК завел уголовное дело после нападения на депутата Госдумы Матвеева в Самаре.

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