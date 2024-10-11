Чиновники Забайкалья объяснили поступок губернатора Осипова с вытиранием пальца о женщину

Представители администрации объяснили, почему губернатор Забайкальского края Александр Осипов вытер палец о начальницу лесничества после того, как поковырялся в носу. Комментарий приводит Telegram-канал Mash.

По словам представителей администрации, они обсудили ситуацию с Осиповым. Он не помнил точно, что произошло, так как основной проблемой на месте оставался пожар, и внимание было сконцентрировано на нем.

Специалисты нашли полную версию видео, на котором губернатор сует палец в нос, затем этой же рукой гладит главу лесничества по куртке, после чего пытается развернуть ее, чтобы указать на что-то.

«Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять», — прокомментировал видео сам чиновник.

Он также добавил, что не хотел бы, чтобы эта история расстроила женщину. Сама глава лесничества от комментариев отказывается.

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