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Губернатору Забайкалья показали видео, как он вытирает сопли о подчиненную

Губернатор Забайкалья Осипов уверен, что жест с соплями не расстроил главу лесничества

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов не смог вспомнить, как поковырялся в носу и вытер палец об одежду главы лесничества Елены Шаляпиной. Чиновнику показали видео, рассказал «Газете.Ru» зампред правительства Забайкалья по информационной политике и информационным проектам Вячеслав Кулаков.

«Обсудили ситуацию с губернатором. Все, что Александр Михайлович вспомнил: сильный пожар, дымище, мошки много. Сил для тушения не хватало. Сегодня нашли полное видео — удивительно, но оказалось именно так. Посмотрев, сказал: «Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину», — сказал Кулаков.

Накануне Telegram-каналы Mash и Baza опубликовали видеоролик, на котором губернатор Забайкалья чешет внутреннюю часть носа и после этого вытирает руку о бушлат подчиненной главы Карымского лесничества Елены Шаляпиной, когда она докладывает ему о пожарах в регионе. Ситуация произошла еще в середине июля.

В приемной самой Шаляпиной «Газете.Ru» сообщили, что она не дает никаких комментариев. На более длинной версии видео, которое предоставили в правительстве Забайкалья, женщина отходит от губернатора после инцидента с носом и пальцем.

Ранее губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов.

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