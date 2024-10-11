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В Подмосковье дети иностранцев угрожали мальчику за патриотизм

МК: в Подмосковье дети иностранцев избивали мальчика за патриотическую позицию

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Shutterstock

В Подмосковье девятилетнего школьника избили из-за патриотической позиции. Об этом сообщает Mk.ru.

Инцидент произошел в Лыткарино. По словам матери пострадавшего, трое одноклассников догнали мальчика, толкали, оскорбляли и угрожали. В результате школьник пришел домой с травмами и сломанными очками.

Россиянка обратилась в полицию. По факту бездействия руководства учебного заведения возбудили уголовное дело.

Известно, что травля началась три года назад. Как рассказала родительница, мальчик пришел в школу с нашивкой с флагом России на рюкзаке, после чего с расспросами к нему пристали сверстники. Мальчик рассказал детям, что любит свою страну и гордится своими отцом и дедушкой, которые были военными. Все сказанное мальчики-иностранцы восприняли с усмешкой.

«Ребята втроем неоднократно нападали на маленького патриота, наносили ему увечья, ломали очки, рвали портфель, срывали с него нашивки», – сообщается в публикации.

Школьник долго молчал, но однажды рассказал обо всем матери. Женщина решила разобраться в ситуации с администрацией и родителями, но издевательства продолжились.
Россиянка добавила, что в школе издевательства не пресекают.

Ранее старшеклассники толпой избили девочку в туалете петербургской школы.

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