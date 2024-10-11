Россиянка с коляской оттаскала за волосы соседку в автобусе и сломала ей руку

В Южно-Сахалинске поездка в автобусе для местной жительницы обернулась конфликтом с другой пассажиркой и последующим обращением за медицинской помощью. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчета».

На кадрах, сделанных камерой транспортного средства, видно, как две женщины, одна из них с коляской, ругаются в салоне. По словам потерпевшей, на остановке «Бумажная улица» зашли женщина и девушка с коляской. Последняя расположила коляску так, что она мешала другой, и та попросила ее подвинуть люльку.

«Тактично попросила их чуть-чуть сдвинуть коляску — женщина начала это делать, но ей помешала молодая. Она стала скандалить, обращаясь ко мне на «ты». «Чего тут стоишь? Ты старуха? Инвалидка? Тебя тут вообще быть не должно»», — поделилась собеседница канала.

В итоге перепалка закончилась тем, что потерпевшая, по ее словам, «дала скандалистке подзатыльник», так как та выражалась нецензурно. Дальше, судя по видео, события развивались стремительно. Потерпевшая стала выходить из автобуса, вслед за ней выбежала ее оппонентка: она повалила женщину на асфальт, оттаскала за волосы, а затем заскочила обратно в салон.

Потерпевшая добралась до лавочки и вызвала экстренные службы. Ее осмотрели медики — сахалинке диагностировали перелом лучевой кости руки со смещением.

Правоохранители проводят по факту случившегося проверку и ищут нападавшую.

Ранее в Казани водитель автобуса затормозил в столб ради спасения ребенка.