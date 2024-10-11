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Петербуржцы оформляли кредиты на россиян через взломанные аккаунты на «Госуслугах»

78.ru: в Петербурге хакеры взламывали «Госуслуги» людей и брали на них кредиты

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Петербурге двоих молодых людей подозревают в том, что они взламывали аккаунты россиян на «Госуслугах». Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на МВД региона.

По версии правоохранителей, подозреваемые 19 и 20 лет покупали SIM-карты, которые не были активны некоторое время. Среди номеров они находили те, которые привязаны к порталу, после чего взламывали профили и брали кредиты на маркетплейсах и микрофинансовых организациях.

«После одобрения заявки злоумышленники выводили деньги на свои счета. Таким образом они «заработали» порядка 500 тыс. рублей», – сообщается в публикации.

Правоохранители уже провели обыски в квартирах подозреваемых, у них изъяли SIM-карты, банковские карты и технику. У одного из задержанных обнаружили запрещенные вещества.

На данный момент оба находятся под арестом. Сотрудники ответственных ведомств тем временем ищут соучастников и проверяют, причастны ли фигуранты разбирательства к иным эпизодам.

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