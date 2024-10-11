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В Госдуме хотят ввести новую меру поддержки для учителей

Депутат Лантратова: учителей нужно обеспечить бесплатной юридической помощью

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Сергей Пятаков/РИА Новости

В России нужно ввести новую меру поддержки педагогов и обеспечить их бесплатной юридической помощью, считает первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Соответствующее предложение она направила главе Минюста Константину Чуйченко и главе Минпросвещения Сергею Кравцову, передает RT со ссылкой на копии документов.

Свою идею депутат объяснила тем, что учителя в России сегодня стали одной из самых незащищенных групп населения, часто в интернете появляются видеоролики, на которых записаны случаи хамского поведения учеников с ними. При этом именно учителя остаются важнейшей частью общества, они посвящают жизнь обучению детей и от них зависит будущее страны, подчеркнула Лантратова.

Она призвала сделать формирование уважительного отношения к педагогам одной из государственных задач, подчеркнув, что это главный показатель здорового общества. Для того, чтобы повысить защищенность учителей, нужно распространить на них предоставление бесплатной юрпомощи, заключила парламентарий.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект о введении административной ответственности за оскорбление педагогов. Граждан предлагается штрафовать на сумму от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тс. рублей и юрлиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Предполагается, что за оскорбление в интернете штрафы будут еще выше – до 700 тыс. рублей.

Однако некоторые депутаты усомнились, что полумиллионные штрафы защитят учителей от травли. Учителя также не уверены в эффективности такой меры.

Ранее в Госдуме россиян призвали взять под защиту школьных учителей.

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