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Памятники Сталину и Ивану Грозному установят в Вологде

Филимонов: памятник Сталину установят в Вологде по просьбе общественности

Власти Вологды планируют установить в городе памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram-канале.

Работы по изготовлению монумента Сталина близятся к завершению. Его установят на территории дома-музея, в котором генеральный секретарь ЦК КПСС проживал в ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912 года.

Губернатор заявил, что установить памятник власти решили в связи с обращениями со стороны общественности. «Существует запрос», — написал Филимонов.

По его словам, при всем понимании неоднозначной интерпретации роли личности Сталина нужно «признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею».

В планах властей также установка памятника Грозному. Глава региона добавил, что это логично, потому что фигура князя неотъемлемо связана с Вологдой и историей региона.

В сентябре коммунисты предложили установить памятник Сталину в Новосибирске.

Ранее правнук Сталина обвинил Солженицына в уничтожении бюста вождя.

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