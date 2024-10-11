Памятники Сталину и Ивану Грозному установят в Вологде

Власти Вологды планируют установить в городе памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram-канале.

Работы по изготовлению монумента Сталина близятся к завершению. Его установят на территории дома-музея, в котором генеральный секретарь ЦК КПСС проживал в ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912 года.

Губернатор заявил, что установить памятник власти решили в связи с обращениями со стороны общественности. «Существует запрос», — написал Филимонов.

По его словам, при всем понимании неоднозначной интерпретации роли личности Сталина нужно «признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею».

В планах властей также установка памятника Грозному. Глава региона добавил, что это логично, потому что фигура князя неотъемлемо связана с Вологдой и историей региона.

В сентябре коммунисты предложили установить памятник Сталину в Новосибирске.

Ранее правнук Сталина обвинил Солженицына в уничтожении бюста вождя.