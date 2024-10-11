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У бизнесмена из Петербурга похитили около 47 млн рублей из дома

В Петербурге бизнесмен лишился около 47 млн рублей из-за грабителей

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Pixabay

Неизвестные похитили у предпринимателя миллионы рублей, когда мужчина находился дома в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в частном доме в Осиновой Роще. По словам самого мужчины, в день произошедшего он вернулся домой с женой из роддома. В доме он заметил двоих неизвестных, с ними россиянин сел в автомобиль.

«В машине сидел еще один мужчина, позвонивший через мессенджер бывшим инвесторам бизнесмена, заявившим, что он должен им денег», – сообщается в публикации.

Грабители стали угрожать его семье, после чего у бизнесмена украли 6,9 миллионов рублей, ювелирные украшения и дорогие часы. Помимо этого, предприниматель подписал договор купли-продажи на два автомобиля. При этом в бумагах в графе «покупателя» какой-либо информации не было.

Всего из дома вынесли 46,8 миллионов рублей. Сам владелец отправился в полицию с заявлением. Правоохранители возбудили уголовное дело, на данный момент они разбираются в произошедшем.

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