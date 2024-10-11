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Врач предупредила об опасности употребления горячей еды и обжигающего чая

Врач Русакова: горячий чай может спровоцировать рак

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Еду и чай не стоит употреблять в слишком горячем виде, потому что это может спровоцировать онкологические заболевания. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, слишком горячие продукты могут вызвать поверхностный ожог слизистой рта, пищевода и желудка, что является предвестником раковых заболеваний.

«Если длительное время употреблять горячую еду, чай и другие напитки, возникнет воспаление. Впоследствии это может привести к развитию онкологических заболеваний. <...> Чай и еда должны быть не обжигающими. Оптимальная температура равна 40-45 градусам», — указала Русакова.

Онколог из США, доктор медицинских наук Николь Эндрюс до этого говорила, что отказ от алкоголя, красного и обработанного мяса, сахара и сладких напитков снижает риск развития рака. По словам врача, все виды алкоголя, включая красное вино, повышают риск развития шести различных видов рака. Такой эффект обусловлен наличием этанола в составе. Особенно опасны спиртные напитки для женщин — этанол оказывает воздействие на женские гормоны, стимулируя клеточное деление и повышая вероятность появления рака молочной железы.

Ранее россиянам рассказали об опасности для здоровья горячих ванн.

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