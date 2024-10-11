В России создали инновационные зубные пасты

Ученые кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ разработали инновационные зубные пасты с мультиэнзимным комплексом ферментов. На данный момент выпущена опытно-промышленная партия на фабрике «Свобода». В продаже уникальный для российской отрасли продукт появится ориентировочно в марте 2025 года, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе университета.

Уникальность состава заключается в использовании абразива с низким повреждающим действием на эмаль и десны, мягкого ПАВа на растительной основе, способствующего образованию приятной пены, и натурального структурообразователя. Такую пасту рекомендуется применять для профилактики и лечения всех форм гингивита, пародонтита, стоматита и других воспалительных процессов в ротовой полости, а также для ускорения процесса регенерации слизистой, заживления ран, микротравм и устранения кровоточивости.

Паста BIOSOFT COMPLEX содержит воду, сорбитол, диоксид кремния, глицерин, экстракт ромашки, альгинат натрия, кокоамидопропил бетаин, отдушку «Мята», протеазу, лизоцим, бисаболол, бензоат калия, краситель «Фталоцианиновый Синий», сорбат калия.

Аналогов таких паст на российском рынке нет, отмечает руководитель проекта Екатерина Вольнова.

«Зубные пасты содержат эффективный комплекс энзимов, которые в пять раз активнее в сравнении с аналогами. Каждодневная забота о полости рта поможет предотвратить множество проблем и сохранить красивую улыбку на долгие годы. Паста на 90% состоит из отечественного сырья, что полностью соответствует задачам по реализации политики импортозамещения», – отметила Вольнова.

Производство стало возможным благодаря стартапу ООО «Биоклин», учрежденному Стартап-студией «РОСБИОТЕХ», и участию в проекте «Платформа университетского технологического предпринимательства». Студия профинансировала запуск контрактного производства, планируется еще несколько инвестиционных траншей.

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