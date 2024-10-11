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Россиянина намотало на трактор во время ремонта техники

В Свердловской области 50-летнего мужчину намотало на трактор

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Pexels

Житель Свердловской области серьезно пострадал из-за поломки трактора. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в поселке Октябрьский. По данным источника, 50-летний мужчина отправился косить траву. В какой-то момент техника сломалась, и он решил ее починить. Во время работы одежда зацепилась за одну из деталей и рабочего намотало на трактор.

О произошедшем не было известно несколько часов. Все это время родственники пытались дозвониться до россиянина, но он не отвечал. Позже его нашли на технике, спасти пострадавшего не удалось.

До этого житель Кузбасса проехал по ногам двоюродного брата. Водитель взял россиянина в поездку за сеном. В какой-то момент пострадавший выпал из транспортного средства из-за кочки. Мужчина за рулем не заметил произошедшего и переехал ноги родственника.

В больницу мужчина смог добраться только после того, как переночевал на месте, так как из-за проблем с ногами не мог дойти сам, а телефона при себе не было.

Ранее в Тюменской области два человека пострадали в ДТП с трактором.

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