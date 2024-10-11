Названы правила, которые помогут снизить риск ухудшения зрения у детей

Детям важно больше времени проводить на свежем воздухе, чтобы отдалить начало миопии или замедлить ее прогрессирование. Об этом kp.ru рассказал руководитель НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова Минздрава России, кандидат медицинских наук, заслуженный врачом России, практикующий офтальмохирург Дмитрий Арсютов.

По его словам, стоит также снизить нагрузку на глаза ребенка вблизи и делать перерывы при использовании гаджетов, чтении учебников и так далее каждые 25-30 минут. Во время паузы врач рекомендует смотреть вдаль или на удаленные предметы. Расстояние от глаз до рабочего стола при выполнении работ должно быть не менее длины локтя (в среднем 30-35 см), чтобы снизить риск формирования близорукости.

«Регулярно проверяйте зрение ребенка, особенно школьника, чтобы на раннем этапе выявить миопию или другие проблемы с глазами и начать лечение. <...> При снижении зрения вдаль обязательно подбирайте очки или линзы для полной оптической коррекции», — добавил Арсютов.

Ученые из Шанхайской глазной больницы AIER до этого установили, что 15 минут активного отдыха на свежем воздухе снижают риск развития близорукости у детей.

Ранее врач рассказал о первых признаках развития близорукости у ребенка.