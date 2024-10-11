Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы правила, которые помогут снизить риск ухудшения зрения у детей

Врач Арсютов: прогулки помогут снизить риск ухудшения зрения у детей

close
Freepik.com

Детям важно больше времени проводить на свежем воздухе, чтобы отдалить начало миопии или замедлить ее прогрессирование. Об этом kp.ru рассказал руководитель НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова Минздрава России, кандидат медицинских наук, заслуженный врачом России, практикующий офтальмохирург Дмитрий Арсютов.

По его словам, стоит также снизить нагрузку на глаза ребенка вблизи и делать перерывы при использовании гаджетов, чтении учебников и так далее каждые 25-30 минут. Во время паузы врач рекомендует смотреть вдаль или на удаленные предметы. Расстояние от глаз до рабочего стола при выполнении работ должно быть не менее длины локтя (в среднем 30-35 см), чтобы снизить риск формирования близорукости.

«Регулярно проверяйте зрение ребенка, особенно школьника, чтобы на раннем этапе выявить миопию или другие проблемы с глазами и начать лечение. <...> При снижении зрения вдаль обязательно подбирайте очки или линзы для полной оптической коррекции», — добавил Арсютов.

Ученые из Шанхайской глазной больницы AIER до этого установили, что 15 минут активного отдыха на свежем воздухе снижают риск развития близорукости у детей.

Ранее врач рассказал о первых признаках развития близорукости у ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами