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В украинском Николаеве возник пожар на объекте критической инфраструктуры

Ким: в Николаеве поврежден объект инфраструктуры, на нем возник пожар

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Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Николаеве на юге Украины получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким.

По его словам, после взрывов на этом объекте случился пожар, который потушили спасатели.

Накануне местный мэр Александр Сенкевич в Telegram-канале заявлял о двух взрывах в городе.

Утром 11 октября сообщалось о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольных Украине районах Запорожской области. Ночью 11 октября в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области воздушную тревогу объявляли дважды, она действовала немногим более часа.

Поврежден также объект критической инфраструктуры в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин. Уточняющей информации не приводилось.

Ранее в Днепропетровской области Украины после взрывов начался пожар на предприятии.

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