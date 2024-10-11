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Один человек пострадал при столкновении поездов в Челябинской области

Работник локомотивной бригады пострадал при столкновении поездов под Челябинском

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Илья Наймушин/РИА Новости

Сотрудник ж/д станции пострадал при столкновении двух грузовых поездов в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, передает ТАСС.

Там рассказали, что в результате «соударения» двух грузовых поездов на станции Челябинск-Южный произошел сход трех пустых платформ и одной платформы с грузом.

«По предварительной информации, пострадал один из работников локомотивных бригад, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

9 октября сообщалось, что в Сыктывкаре поезд переехал лежавшего на рельсах мужчину, он выжил.

22 сентября в Ростовской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд врезался в легковой автомобиль.

Авария произошла на участке «Цимлянская — 103-й километр». Водитель выехал на пути перед приближающимся поездом, машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Ранее сообщалось, что в России усилят контроль над железнодорожными переездами из-за аварий.

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