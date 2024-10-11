В Киеве зафиксировали взрыв

Взрыв произошел в столице Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Общественное».

Информация о взрыве была опубликована в 4:38 мск.

Никакие подробности о произошедшем пока не поступали. В том числе не было официальных комментариев со стороны властей.

Данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации свидетельствуют о том, что утром в Киеве действовал режим воздушной тревоги. Его объявили в 3:16 (совпадает с мск) и отменили в 6:24 (совпадает с мск).

При этом в настоящее время сирены продолжают действовать на территории Киевской области и еще девяти регионов. Речь идет о Харьковской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

10 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в районе судостроительного завода в городе Николаеве произошел взрыв. По его сведениям, российские военные нанесли удар по цеху, где производили дроны самолетного типа и собирали морские беспилотники.

Ранее в Днепропетровской области Украины после взрывов начался пожар на предприятии.