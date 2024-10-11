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Вильфанд спрогнозировал возвращение бабьего лета в Москву

Вильфанд: в Москве существенно потеплеет, это можно назвать бабьим летом

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РИА «Новости»

В Москве в пятницу воздух прогреется до 16°C, это можно назвать бабьим летом. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«Погода будет вполне солнечной, и температура существенно повысится — она будет в диапазоне 14-16°C, в области даже до 18°C», — поделился он.

В субботу, продолжил Вильфанд, местами пройдет небольшой дождь, ожидаются прояснения, температура составит 12-14°C. В целом 11 и 12 октября температура воздуха в столице будет примерно на 5°C выше нормы, подчеркнул синоптик.

«Метеорологи — люди доброжелательные. Если кто-то вам скажет, что в пятницу — бабье лето, никто возражать не будет», — резюмировал Вильфанд.

До этого глава Гидрометцентра России отмечал, что понижение температуры до +5-10°C днем начнется в Москве с воскресенья, и такая погода будет соответствовать нормам середины октября.

Накануне сообщалось, что в некоторых районах Москвы выпал первый снег. Осадки не успели сформировать устойчивый снежный покров. Причиной тому стала положительная температура воздуха.

Ранее москвичей предупредили о снеге и посоветовали переобуть машины.

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