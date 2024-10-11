Следствие просит продлить арест американца, напавшего на полицейского в Москве

Следствие подало в суд ходатайство о продлении срока ареста американцу Джозефу Татеру, обвиняемому в нападении на московского полицейского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Мещанском суде Москвы.

Собеседник агентства уточнил, что суд зарегистрировал запрос о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Дата рассмотрения дела Татера пока не назначена.

Американцу может грозить до пяти лет тюрьмы за применение насилия к полицейскому, которое не поставило под угрозу его жизнь или здоровье.

26 сентября Татер перед заседанием суда заявил, что отказывается от гражданства США, и попросил представителей американского посольства покинуть зал.

Татер приехал в Россию с туристическими целями. Он устроил скандал в отеле Radisson Blu Olimpyiskiy, когда при заселении ему указали на отсутствие миграционной карты. Мужчину доставили в отделение полиции, где он ударил сотрудника правоохранительных органов.

Ранее столичный суд арестовал гражданина США, обругавшего полицейских.