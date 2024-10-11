На Украине не смогут запустить заявленный Зеленским гигаватт мощности

Министерство энергетики Украины не сможет запустить заявленный украинским президентом Владимиром Зеленским один гигаватт мощности для генерации электроэнергии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Минэнерго подчеркнули, что украинская сторона до конца 2024 года получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности более чем на один гигаватт. В текущий момент энергетики делают все возможное, чтобы подключить оборудование к сети, но технически не успевают этого сделать.

Накануне ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета Игорь Юшков заявил, что в настоящее время Украина более-менее готова к предстоящему отопительному сезону за счет падения потребления.

По его данным, у Украины сейчас чуть больше десяти миллиардов кубов газа в ПХГ, что мало, в сравнении с предыдущими отопительными сезонами (порядка 17-18 миллиардов кубов).

Юшков отметил, что с 2022 года на Украине было уничтожено много тепловых электростанций. На этом фоне в стране упал объем потребления и запасов газа.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что большие города замерзнуть без отопления в стране.