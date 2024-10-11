Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине не смогут запустить заявленный Зеленским гигаватт мощности

Минэнерго Украины не сможет запустить заявленный Зеленским 1 ГВт мощности

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Министерство энергетики  Украины  не сможет запустить заявленный украинским президентом Владимиром Зеленским один гигаватт мощности для генерации электроэнергии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Минэнерго подчеркнули, что украинская сторона до конца 2024 года получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности более чем на один гигаватт. В текущий момент энергетики делают все возможное, чтобы подключить оборудование к сети, но технически не успевают этого сделать.

Накануне ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета Игорь Юшков заявил, что в настоящее время Украина более-менее готова к предстоящему отопительному сезону за счет падения потребления.

По его данным, у Украины сейчас чуть больше десяти миллиардов кубов газа в ПХГ, что мало, в сравнении с предыдущими отопительными сезонами (порядка 17-18 миллиардов кубов).

Юшков отметил, что с 2022 года на Украине было уничтожено много тепловых электростанций. На этом фоне в стране упал объем потребления и запасов газа.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что большие города замерзнуть без отопления в стране.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами