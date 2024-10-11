Шесть главврачей стали фигурантами дела экс-главы минздрава в Херсонской области

Шесть главных врачей и один главный бухгалтер стали фигурантами уголовного дела бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева, которого обвинили в хищении свыше 317 млн рублей. Об этом заявил руководитель регионального следственного управления СК России Дмитрий Маликов, передает РИА Новости.

В уголовном деле, направленном в суд, содержатся факты хищения бюджетных средств, легализации денег, приобретенных преступным путем, получения и дачи взяток, а также незаконного хранения оружия и боеприпасов, проинформировал Маликов.

По версии следствия, обвиняемый в 2022 году вступил в преступный сговор с главным бухгалтером областного минздрава и главврачами. Они похитили деньги, которые предназначались для выплаты зарплат работникам, на сумму свыше 300 млн рублей. А в 2023 году Ильмиев получил взятку, сумма которой превышала 26 млн рублей, за заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования. Кроме того, он собирался получить взятку на 11,6 млн рублей за другой госконтракт, но его задержали представители правоохранительных органов.

«Сумма ущерба составила свыше 317 млн рублей. Изъято и арестовано имущества в ходе расследования на сумму более 195 млн рублей», — добавил Маликов.

До этого сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ обнаружила кражу 3 млрд рублей из бюджета нацпроектов. Хищения были выявлены в Забайкальском крае, Астраханской, Волгоградской, Ивановской, Курской, Новосибирской, Самарской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах.

Ранее в России призвали запретить пропаганду и оправдание коррупции.