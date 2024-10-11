В США россиянина обвинили в хранении оружия массового поражения

В городе Филадельфия американского штата Пенсильвания российскому мигранту Евгению Садрисламову предъявили обвинения в хранении оружия массового поражения. Об этом сообщил телеканал Fox 29.

«Жителю Филадельфии предъявлены обвинения после того, как прокуроры заявили, что на прошлой неделе в таунхаусе было обнаружено более 50 фунтов самодельной взрывчатки», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, Садрисламов до этого уже был судим. Ему предъявлены обвинения в совершении нескольких преступлений, включая хранение оружия массового поражения.

Как пишет Fox, пожарных вызвали на объект в квартале 7100 по улице Монтегю из-за сообщения о дыме, исходящем из гаража. Специалисты обнаружили в доме материалы для изготовления зажигательных устройств и фейерверков.

В свою очередь заместитель комиссара Джеймс Келли III сообщил журналистам, что в подвале и гараже таунхауса была обнаружена «лаборатория по производству взрывчатых веществ». По его словам, в лаборатории находились химикаты, которые используют для изготовления самодельных взрывчатых веществ, а также различные формулы и «подробные» инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.

До этого правоохранительные органы США предъявили двум российским гражданам обвинение в незаконных поставках в РФ.

Ранее сообщалось, что на Кипре арестовали россиянина по запросу США.