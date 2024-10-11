Россиян предупредили, как «разводят» на покупку газовых счетчиков

Одной из самых распространенных схем мошенников является принуждение к установке газовых счетчиков. Как правило, особенно уязвимыми оказываются люди пожилого возраста, рассказал «Газете.Ru» главный инженер Средневолжской газовой компании Денис Волков.

Первый признак мошенников — подозрительные письма и уведомления.

«В вашем почтовом ящике появляется уведомление, в котором вас срочно просят установить газовый счетчик. В уведомлении обычно присутствуют угрозы штрафов или отключения газа. Зачастую такие письма выглядят официально, но имеют признаки подделки, такие как неверные реквизиты, грамматические ошибки, а также отсутствие контактных данных официальных органов», — объяснил он.

Мошенники также часто звонят или заходят в квартиры, представляясь сотрудниками газовых служб. Они могут быть агрессивными, делать акцент на срочности и угрожать неприятными последствиями. Однако официальные сотрудники всегда имеют при себе удостоверение, их визиты обычно анонсируются, и они не будут требовать деньги на месте.

«Настоящая стоимость установки газового счетчика изначально должна быть известна. Мошенники часто запрашивают завышенные суммы, иногда многократно превышающие рыночную цену», — отметил эксперт.

Кроме этого, настоящие компании предоставляют полную информацию о процедуре установки, стоимости и сроках. Мошенники делают все возможное, чтобы информация оставалась недоступной или замалчивают важные детали.

Если вы получили подозрительное уведомление, позвоните в вашу местную газовую компанию или обслуживающую организацию и уточните, действительно ли они отправляли подобное письмо.

Также всегда проверяйте контактные данные в полученном уведомлении через официальный сайт вашей газовой службы. Не доверяйте телефонам и адресам, указанным в сомнительных письмах.

«При визите «сотрудника» попросите показать его удостоверение. Позвоните в компанию, чтобы подтвердить личность сотрудника и узнать, направляли ли они кого-то к вам. Еще один очень важный момент, который важно уяснить — для абонентов, у которых установлена только газовая плита, иного оборудования нет, установка счетчиков вообще не является обязательной по действующему законодательству», — подчеркнул Волков.

Помимо прочего, никогда не совершайте предоплату без убедительных доказательств легитимности компании. Официальные компании не требуют крупных сумм авансом.

Если вы столкнулись с мошенничеством или подозреваете его, сразу сообщайте в правоохранительные органы. Чем больше будет известно о мошеннических схемах, тем меньше вероятность, что другие станут их жертвами.

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