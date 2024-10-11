Более половины россиян, берущих ипотеку, выплачивают ее раньше срока

В ходе опроса, проведенного компанией Level Group, выяснилось: более половины россиян, имевших ипотечный кредит, выплатили его раньше срока (52%). «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Чаще всего (29%) при досрочном погашении ипотеки кредит выплачивают спустя треть срока. Реже (10%) — спустя менее половины срока, а 12% платят чуть более половины срока.

Интересно, что большинство (70%) планировали закрыть ипотеку раньше срока изначально, но не были уверены, что получится это сделать. 13% рассчитывали и были уверены, что закроют кредит раньше срока, а 10% — не планировали заранее, но очень старались погасить долг как можно раньше. Только 6% признались, что закрыть долг заранее помогло случайное стечение обстоятельств. При этом (48%) закрыли ипотечный кредит в срок.

«По данным Банка России, в первом квартале 2024 года россияне досрочно погасили ипотечные кредиты на 397,4 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, эта сумма снизилась на 10%. Сегодня абсолютно все наши банки-партнеры разрешают погашать ипотеку досрочно без каких-либо ограничений и штрафов. Стратегию досрочного погашения заемщик определяет индивидуально, в зависимости от суммы и срока кредита», — комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.

Россияне также рассказали, что помогло им выплатить ипотечный кредит раньше срока. Так, 17% откладывали на дополнительные платежи любые свободные деньги, еще 16% признались, что им помогли с выплатами родители. 15% получили наследство, а 10% после взятия ипотеки стали зарабатывать больше, чем прежде. А 30% рассказали, что продали другую квартиру, чтобы досрочно закрыть ипотеку.

Ранее в Москве снизился объем предложения дорогих квартир на вторичном рынке.