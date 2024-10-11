Россияне готовы инвестировать в жилье на юге страны вместо зарубежной

Спрос на курортную недвижимость на юге России сегодня активно растет, инвестиции в такой формат набирают все большую популярность. Опрос, проведенный аналитиками ГК «ТОЧНО», показал, что более 90% россиян отдают предпочтение инвестициям в жилье в южных регионах страны по сравнению с заграничной курортной недвижимостью.

По данным исследования, около 21% опрошенных россиян в ближайшие 2-3 года хотели бы инвестировать в недвижимость на юге России. Приоритетными направлениями для выбора инвестиционного жилья россиян сегодня являются Сочи (38%), Геленджик (26%), Краснодар (24%) и Ростов-на-Дону (8%). 4% респондентов выбрали бы другие города юга России.

При принятии решения о вложении средств в недвижимость на юге страны россияне ориентируются на дальнейшую возможность сдачи такого объекта в аренду (32%), туристический потенциал региона (22%), привлекательную стоимость жилья (18%), социальную обстановку (10%), перспективу роста цены на недвижимость (10%), экологическую обстановку и наличие необходимой инфраструктуры (хорошо развитая транспортная система, система здравоохранения, большое количество образовательных учреждений) — 4%. Для такого же количества участников опроса (4%) решающим фактором при принятии решения является экологическая обстановка.

Опрос показал, что большинство респондентов предпочтет российскую курортную недвижимость (92%) в сравнении с зарубежной (8%). При инвестировании в жилье большинство россиян планируют вкладывать собственные средства (48%). Еще 52% выберут кредит (ипотеку) для покупки недвижимости.

В основном участники опроса планируют приобретать курортную недвижимость на юге страны для инвестиций на долгосрок (42%). 32% приобрели бы недвижимость для собственного использования. Почти четверть россиян (24%) таким образом планирует сохранить денежные средства. И только 2% россиян хотят инвестировать на короткий срок.

По данным исследования, большинство респондентов (64%) считает, что сейчас подходящее время для инвестиций в недвижимость на Черноморском побережье. 36% россиян не согласны с этой позицией.

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