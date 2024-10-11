Аналитики выяснили, сколько роллов могут купить россияне на зарплату

В 2024 году россияне могут себе позволить в среднем 137 порций роллов Филадельфия на всю месячную зарплату. Это показало исследование Много лосося, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В 2023 году этот показатель был несколько ниже — они могли себе позволить 130 порций. Примерно столько же порций граждане могли покупать ежемесячно в 2022 году — их количество составляет 129 штук.

На свою зарплату москвичи могут позволить себе в среднем 236 порций Филадельфии — на 26 порций больше, чем в предыдущем году (210 штук) и на 14 больше, чем в 2022 году (222 штуки). В Санкт-Петербурге ситуация иная — сейчас петербуржцы могут позволить себе 159 порций роллов, в то время как в прошлом году они могли рассчитывать на 146 порций, а в 2022 году — на 153.

Среди регионов больше всего роллов может купить Чукотский автономный округ. Их зарплаты хватит на покупку 276 порций. На втором месте располагаются жители Ямало-Ненецкого автономного округа с показателем 253 порции. Тройку лидеров замыкает Москва, а после нее идет Магаданская область — ее жители могут позволить себе 204 порции Филадельфии.

Меньше всего роллов уместится в зарплату населения Ингушетии — они могут купить только 62 порции роллов. На чуть большее количество могут рассчитывать чеченцы и дагестанцы — им хватит на 63 и 67 порций соответственно.

Для вычисления «индекса роллов» средняя зарплата регионов за 2022-2024 гг. была поделена на стоимость Филадельфии (650 рублей). Данные по медианным зарплатам регионов взяты с Росстата.

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