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Стала известна дата вынесения приговора в США россиянину Виннику

В США назначили дату вынесения приговора россиянину Виннику на 17 января 2025 г

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Costas Baltas/Reuters

Американские власти назначили дату вынесения приговора россиянину Александру Виннику на начало 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный документ.

«Вынесение приговора запланировано на 17 января 2025 года», — говорится в сообщении.

В начале августа стало известно, что Винник, которого в США обвиняют в отмывании денег через криптобиржу, не попал в списки на обмен заключенными между Россией и Западом потому, что в США ему пока не вынесли приговор.

В августе «Газета.Ru» разобралась, как США реагируют на развитие отрасли майнинга в России. Вашингтон, понимая, что Москва — это сильный игрок, решил бороться за первое место в всеми способами. Как говорится, если не получается победить конкурента честно, значит, надо его снять с гонки. Официальных подтверждений этому нет, но факты говорят о том, что Штаты объявили охоту на россиян, имеющих отношение к криптоплатформам и криптобиржам. К ним относится и арест Александра Винника во время его отдыха в Греции, за которым последовала экстрадиция в США.

Ранее мать арестованного в США Винника сообщила, что он еще в тюрьме.

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