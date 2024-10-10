Лжеврача Никонова экстрадировали из Казахстана в Россию

Лжеврача Николая Никонова, который обещал вылечить ребенка от детского церебрального паралича (ДЦП) и лишь ухудшил состояние пациента, экстрадировали вместе с женой из Казахстана в РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.

«Местонахождение обвиняемых было установлено на территории Казахстана, где они были задержаны. Фигуранты экстрадированы в столичный регион для производства следственных действий», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в 2018-2020 годах Никонов, не имеющий профильного медицинского образования, обещал, что разработанная им уникальная методика способна излечить церебральный паралич. Родители ребенка заплатили лжеврачу более 3 млн рублей за курс массажей, однако состояние пациента не улучшилось, а только ухудшилось.

Летом 2022 года правоохранители возбудили в отношении Никонова уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и мошенничестве. Лжеврач с супругой, которая помогала мужу проводить массажи и брала деньги у клиентов, покинули Россию, были объявлены в розыск и заочно арестованы.

Ранее лжеврачам, обманувшим 80 человек на 7 млн рублей, дали условные сроки.