В Красноярском крае ребенок устроил пожар в доме и не смог спастись

В Курагинском районе Красноярского края ребенок устроил пожар в доме, спасти мальчика не смогли. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по региону.

Пожар в частном доме многодетной семьи в селе Черемшанка Курагинского района произошел 9 октября. По предварительной информации, дети гуляли во дворе под присмотром отца. В какой-то момент пятилетний мальчик один зашел в дом. Из-за детской шалости с огнем, на втором этаже в одной из комнат пожар.

Испугавшись огня, мальчик затаился в комнате, не смог самостоятельно спуститься по лестнице и выйти из дома. Через некоторое время его нашел старший брат. Спасти пострадавшего не удалось. Возгорание члены семьи ликвидировали самостоятельно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства пожара устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Башкирии из-за детской шалости с огнем сгорели два сельских дома и шесть надворных построек. Местная жительница приехала к своим родителям с семью детьми в возрасте от 6 до 8 лет. В какой-то момент дети потерялись из виду, после чего произошел пожар.

Ранее в Удмуртии игравшие с огнем дети сожгли дом и едва не сгорели сами.