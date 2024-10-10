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Студенты МАРХИ участвуют в инфраструктурных проектах Дальнего Востока

Студенты МАРХИ участвуют в инфраструктурных проектах Дальнего Востока

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«Дни регионов Дальнего Востока»

10-11 октября интерактивная выставочная экспозиция «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» была презентована студентам Московского архитектурного института.

По словам проректора МАРХИ по учебной работе и развитию Виталия Кочергина, уже сейчас выпускники вуза имеют возможность принять участие в различных инфраструктурных проектах региона.

Например, в данный момент студентами магистратуры разрабатываются ряд квалификационных работ, связанных с Дальним Востоком: от благоустройства территорий до жилых комплексов и административных зданий, центр медицинской онкологической реабилитации. Те студенты, которые выбрали такие работы, крайне заинтересованы в развитии Дальнего Востока», – подчеркнул Кочергин.

Также среди работ, которые готовят выпускники 2024-2025 учебного года: регенерация курорта Приморского края «Горные ключи», архитектура современных деревообрабатывающих предприятий Дальнего Востока, воинские храмы пограничных территорий, туристический кластер и многие другие.

В интерактивном формате студенты МАРХИ смогли узнать о востребованных профессиях в ДФО, о действующих социальных программах и мерах поддержки для переселенцев, совершить виртуальное путешествие в любой регион Дальнего Востока и продегустировать местные продукты.

Цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» стартовал 30 сентября. Первым этапом стала интерактивная выставочная экспозиция, которая продлится до 1 ноября в крупнейших вузах Москвы и Московской области. Проект реализован при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».

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