Мужчина ограбил российскую туристку, которая путешествовала поездом по Индии

В Индии мужчина напал на российскую туристку и отобрал у нее телефон, сообщает The Print.

Инцидент произошел еще 17 августа в штате Бихар на востоке страны. Как пишут СМИ, туристка Нина Н. села на экспресс, следовавший по маршруту Гая — Камахья, и когда поезд шел мимо реки Фалгу, решила снять на видео местный пейзаж. В этот момент неизвестный ударил девушку по руке и забрал ее гаджет. Путешественница немедленно обратилась в отделения Государственной железнодорожной полиции Индии (GRP) на трех ближайших станциях.

Россиянке пришлось вернуться домой ни с чем, но в октябре она получила уведомление от iCloud. По данным программы, ее украденный смартфон активировали в городе Нагпур, штат Махараштра. По электронной почте Нина вновь связалась с GRP и передала информацию о местонахождении устройства. Полиция возобновила поиски и установила личность подозреваемого. Сейчас правоохранители проводят рейды и надеются арестовать его в ближайшее время.

Ранее в Геленджике вооруженные мужчины вымогали у туристов деньги и ограбили их, попав на видео.