Россиянам назвали главное правило для избежания «слива» личных данных

Лучше не оставлять в интернете никакой лишней личной информации. Ее отсутствие в доступе снизит угрозу взлома мошенниками или кражу персональных данных, объяснил в беседе с 360.ru специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Эксперт напомнил об участившихся случаях крупных «сливов» баз данных разных сервисов – к примеру, маркетплейсов или доставки. Это происходит из-за того, что их уровень защиты информации сам по себе достаточно плохой.

«Сами сотрудники на протяжении нескольких лет и являлись «сливным» окном всех данных, стараясь так заработать деньги. Они скачивают базу и продают ее в даркнете, взамен получают криптовалюту», — объяснил киберэксперт.

Сегодня обезопасить себя и свои данные можно, воздержавшись от их публикации и стараясь оставлять в сети как можно меньше следов. Это так называемый принцип достаточной информации, когда при регистрации на каких-то сайтах пользователь заполняет только обязательные поля и не сообщает лишнего.

«Лучше не пользоваться такими сервисами, но в нынешнее время это крайность, поэтому важно соблюдать баланс», — подчеркнул Мясоедов.

До этого турэксперт предупредил об опасности покупки электронных путевок из-за слива личных данных. Он призвал россиян быть внимательными и помнить, что сегодня вопрос защиты конфиденциальных данных туристов никак не решается.

Ранее двух офицеров таможни арестовали по делу о «сливе» служебных данных.