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Ураган «Милтон» высосал воду из залива во Флориде

Ураган «Милтон» осушил залив Тампа в американском штате Флорида

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Ураган «Милтон», который обрушился на американский штат Флорида, откачал воду из залива Тампа. Об этом сообщает газета The New York Times.

В заливе Тампа произошло редкое природное явление, которое ученые называют «обратный штормовой нагон». Ураган временно высосал всю воду, в результате чего обнажилось дно, а уровень морской воды в районе бульвара Бэйшор существенно снизился.

По словам доцента кафедры ландшафтной архитектуры в Университете Пенсильвании Питера Стемпеля, «обратный штормовой нагон» возникает, когда сильный ветер вытесняет воду из прибрежных заливов. Специалисты отдела по чрезвычайным ситуациям Флориды призвали местных жителей не выходить на открытое дно залива, так как в ближайшее время вода может вернуться обратно.

Это не первое «осушение» залива Тампа. Так, в 2022 году из-за урагана «Иан» вода на несколько часов ушла из залива, после чего резко вернулась обратно.

На этой неделе на Флориду обрушился ураган «Милтон», его максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Он разрушил около 125 домов, вызвал массовые перебои с электричеством — более чем 2,6 млн человек остались без света. Местные власти заявили о нескольких пострадавших.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, «Милтон» может стать самым разрушительным ураганом в истории.

Ранее в сети появились фотографии затопленного Диснейленда во Флориде из-за урагана.

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