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В Улан-Удэ отец девочек-квадроберов напал на ребенка на детской площадке

В Улан-Удэ возбудили дело после нападения отца квадроберов на ребенка

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Телеграм-канал «Информ Полис»

Жителя Улан-Удэ обвиняют в нападении на восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает «Информ Полис».

Как рассказала мать пострадавшего, мужчина гулял на детской площадке во дворе с двумя дочерьми-квадроберами. В какой-то момент ребенок проехал мимо одной из них, и родителю это не понравилось.

«Он побежал за велосипедом, догнал его, стащил сына и поднял за горло», – поделилась россиянка.

Женщина обратилась в больницу, где ее сыну поставили диагноз «ушиб горла». В больнице зафиксировали побои. На данный момент родители пострадавшего ищут мужчину, так как установить нападавшего не удалось.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. В следственном комитете возбудили уголовное дело.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия», – сообщается в публикации.

Информация о том, удалось ли найти агрессивного мужчину, отсутствует. По словам матери, так как девочки в масках «заметные», адрес мужчины все же удалось найти благодаря детям на площадке.

Ранее Песков рассказал, что в Кремле думают о квадроберах.

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