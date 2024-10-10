Психолог рассказала, как избежать осенней депрессии

Осенью нужно поддерживать физическую активность и соблюдать режим сна, чтобы не впасть в депрессивное состояние. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Дарья Яушева.

«Это поможет поддерживать уровень эндорфинов — гормонов, улучшающих настроение и снижающих стресс. Подойдет все, что доступно, с учетом состояния здоровья, например, танцы, йога, бег в спортзале. Нужно также соблюдать режим сна и бодрствования – это поможет стабилизировать эмоциональное состояние, уровень энергии. Важно управлять уровнем количества света: проводить больше времени на улице в светлое время и расшторивать окна в помещении днем, чтобы впускать дневной свет. Можно использовать специальные лампы для светотерапии, они способствуют стабилизации циркадных ритмов. При этом вечером нужно поддерживать мягкий свет, перед сном по возможности не пользоваться гаджетами», — сказала она.

Яушева также посоветовала не изолироваться и поддерживать общение с людьми. Если симптомы усиливаются, необходимо обратиться к психологу.

«В этот период хочется отключиться от мира. Но важно найти силы не изолироваться. Поддержание социальных связей, общение с приятными людьми снижает риск углубления депрессивного состояния. Сложнее войти в негативный цикл, когда изоляция будет поддерживать стремление отдалиться дальше. Если симптомы сохраняются и не помогают простые действия, либо они усиливаются с течением времени, стоит обратиться к специалисту — он сможет оценить, нужна ли вам медикаментозная поддержка, и поможет выбрать адекватные стратегии поддержки, либо направит на дополнительные исследования», — заключила она.

10 октября отмечается всемирный день психического здоровья. Он появился в 1992 году и стал ежегодным праздником при поддержке ВОЗ и Всемирной Федерации психического здоровья.

Ранее психолог перечислила признаки осенней депрессии.