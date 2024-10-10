Во Флориде затопило Диснейленд после мощного урагана

Пользователи соцсети Х публикуют фото и видео затопленного Диснейленда во Флориде после урагана «Милтон».

Парк закрыли для посетителей накануне. Помимо него, также временно приостановили работу парки SeaWorld и Universal, которые располагаются в городе Орландо.

На этой неделе на Флориду обрушился ураган «Милтон», его максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Он разрушил около 125 домов, вызвал массовые перебои с электричеством — более чем 2,6 млн человек остались без света. Местные власти заявили о нескольких пострадавших.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, «Милтон» может стать самым разрушительным ураганом в истории.

Ранее в сети появились кадры последствий урагана «Милтон» в США.