Генерального прокурора Украины Андрея Костина хотят уволить и назначить послом в Нидерланды, Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Действующего генпрокурора Костина планируют уволить с должности и назначить послом в Нидерланды», — сообщил он.

4 октября «Forbes-Украина» писал, что Офис президента Украины Владимира Зеленского обсуждает возможность увольнения главкома ВСУ Александра Сырского, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и главу МО Рустема Умерова. Как пишет издание, Буданова в ближайшем будущем из-за конфликта с Владимиром Зеленским может сменить руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. Отмечается, что увольнение Сырского в офисе Зеленского обсуждали летом, однако из-за вторжения ВСУ в Курскую область отложили решение.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан считает, что возможное увольнение Кирилла Буданова может обернуться для Киева потерей Донбасса.

Ранее Зеленского предупредили о риске государственного переворота на Украине.