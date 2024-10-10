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В России впервые стартовала программа «Женщина-лидер» для жительниц Донбасса и Новороссии

Более 120 россиянок из новых регионов примут участие в программе «Женщина-лидер»

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Мастерская управления «Сенеж»

В мастерской управления «Сенеж» состоялось открытие регионального потока проекта «Женщина-лидер», сообщает пресс-служба проекта.

Впервые в образовательном потоке примут участие 120 россиянок из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Выступая с приветственным словом, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Совета Евразийского женского форума, сенатор Совета Федерации СФ РФ Галина Карелова отметила, что участницы станут частью сообщества, в котором уже около 1500 выпускниц программы.

«У вас появятся подруги, единомышленницы в 42 странах мира и 84 субъектах Российской Федерации. Вместе с командой наставников вам предстоит увлекательное время», — сказала она.

Также Карелова добавила, что у участниц появится возможность реализовать свои проекты во время обучения.

«В своих регионах, в первую очередь, вы хорошо знаете, каких изменений ждут ваши земляки. Уверена, что вы сможете предложить такие идеи, которые будут способствовать улучшению качества жизни граждан», — отметила она.

Образовательная программа Регионального потока продлится несколько месяцев в очном и заочном форматах и будет состоять из трех модулей: «Идеологический и культурный аспект. Интеграция», «Психологическая мастерская» и «Стратегическое лидерство». Первый модуль программы прошел очно в Мастерской управления «Сенеж».

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