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Подмосковная школьница натерла мозоль в новых кроссовках и заболела рожей

SHOT: в Подмосковье школьница натерла мозоль в новых кроссовках и заболела рожей

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Телеграм-канал «SHOT»

В Подмосковье 15-летняя школьница заболела рожей после того, как натерла мозоль в новых кроссовках. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Мытищи. Школьница ходила в новых кроссовках и натерла мозоль — ее несовершеннолетняя не трогала. В какой-то момент подросток заметил, что нога сильно покраснела и распухла. Кроме того, у нее поднялась температура, а также появился озноб и тошнота.

На четвертые сутки родители девушки-подростка обратились за медицинской помощью. Врачи осмотрели школьницу и диагностировали у нее рожу — это острое инфекционное заболевание. Недуг может повлечь нарушение циркуляции лимфы и тканевой жидкости в организме. Сообщается, что болезнь была спровоцирована мозолью.

Медики провели подростку дезинтоксикационную и антибактериальную терапию. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Отмечается, что рожа чаще встречается у пожилых людей.

Ранее врач рассказал, в каких случаях с мозолью нужно обратиться к хирургу.

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